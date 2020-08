San Cadilla revela problemas internos en Rayados de Monterrey

Tras haber goleado 3-1 a Toluca en el debut del Guard1anes 2020, Monterrey mostró una cara diferente a la que dejó en el primer semestre del año y le dejó en claro a sus aficionados que pelearía por estar clasificado de manera directa a la siguiente Liguilla. Sin embargo, el nivel comenzó a bajar gradualmente.

Posteriormente a la victoria ante los Diablos Rojos, Rayados encadenó cuatro encuentros sin triunfos. Una derrota frente a León, una igualdad con Santos Laguna, una con Pumas UNAM y otra ante Necaxa dejaron en evidencia a Antonio Mohamed antes de un compromiso clave como lo será contra el América.

Pero los problemas en el elenco regiomontano no parecen ser solamente por los resultados en la temporada de esta Liga MX. Y es que, de acuerdo a la información que le brindó un integrante del equipo a San Cadilla, hay otras cuestiones del cuerpo técnico que empiezan a irritar a los futbolistas del plantel.

"Todo lo que te cuento es lo que creo que es para nuestro bien y el del equipo. Algunos sentimos que ya no hay la misma exigencia. Los entrenamientos son a puertas cerradas y ustedes no se dan cuenta quién, a veces, llega raspando a ellos... y una que otra no llega", le reveló una fuente oculta a dicho medio.

No solo eso, sino que el mismo elemento que platicó con San Cadilla dio detalles sobre un supuesto cortocircuito entre dos referentes: "Lo que nunca había visto es lo que pasó hace rato. En la cancha, Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori se pelearon a palabras, pero lo raro es que llegaron a los insultos. Entre jugadores a veces es común pero entre ellos dos jamás, nunca. Y hace rato pasó, se insultaron".

