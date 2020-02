Pese a que el fútbol es prácticamente un idioma universal para los aficionados, y no necesariamente necesitas saber chino para seguir a Vas Núñez en el R&F Guangzhou, a continuación te entregamos algunos conceptos básicos para que no tengas que contratar un traductor personal para seguir a Pizarro en el Inter Miami.

Clearance: Despejar el balón

Corner kick: Tiro de esquina

Throw in: Saque de banda

Free kick: Tiro libre

A save: Una atajada

Penalty: Penal

Header: Remate de cabeza

Offside: Fuera de juego

Move: Acción o jugada

Own goal: Autogol

Bicyle kick: Chilena

Ball juggling: Hacer jueguitos con el balón

Dive: Piletazo

En relación a los actores principales que pisan el terreno de juego:

Goalkeeper o Goalie: Portero

Captain: Capitán

Defence: La defensa

A defender: Un defensa

Midfielder: Mediocampista

Winger: Lateral

Stricker: Delantero

Middle stricker: Centro delantero

Coach: Director técnico

Lineman: Juez de línea

Referee: Árbitro

First team player: Titular

Substitute: Reserva

Ahora, como nunca está de más, algunas frases o reacciones típicas de los aficionados gringos, para que sepas si están alabando o quejándose de la actuación de Pizarro:

"REEEFFF!", hace alusión a Referee, es utilizada cuándo el silbante cobra algo insólito o bien hace caso omiso de una falta evidente.

"MAN ON!", es una expresion que la afición grita a todo pulmón cuando un jugador de su equipo está siendo marcado de cerca y no se ha dado cuenta. Es el símil de cuando en latinoamérica gritan "¡te van!".

"WHAT A FUC... HOWLER!", si escuchas que le dicen esto a Pizarro o a Chicharito, entonces estamos en problemas, porque este modismo hace alusión a un error ridículo y evitable, como pisar el balón y caerse o hacer un gol en puerta propia.

"WHAT A SAVE!", generalmente se utiliza cuando el arquero tiene una atajada brillante o cuando un defensa saca un gol de la línea.

"WE WERE ROBBED!", si escuchas esto definitivamente no es nada bueno, porque significa que hubo un cobro arbitral que perjudicó al equipo durante el transcurso del partido.

"MVP", se refiere a la figura del partido, el jugador más valioso del encuentro. ¡Esperamos escuchar Pizarro, Chicharito y MVP en a misma frase de forma frecuente!

