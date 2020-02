Luego de muchos días de especulación, el delantero mexicano firmó con el Inter Miami. Dejando al Monterrey, conjunto con el que ganó la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. También mencionó que cumplió con sus objetivos trazados en el balompié azteca.

A través de una entrevista en Fox Sports, el presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino, se enteró que David Beckham, dueño del Inter Miami, habló previamente con su jugador, situación que no le agradó, ya que no debió de ser ya que el exjugador inglés no tiene nada que ver en lo directivo con Monterrey, declaró Davino.

"Lo que sí me preocupa es el tema de la videollamada, porque no sé si Beckham pertenezca a la directiva del club (Monterrey), no debería de estar hablando con jugadores que tienen contrato. No es injusto, es antirreglamentario. No lo sé (si se tomará alguna represalia), eso esta en manos de los abogados", comentó el presidente deportivo de Rayados.

Antes de aterrizar en los Estados Unidos, Rodolfo dejó un mensaje a la afición Rayada: “Pues como decían muchas personas, igual y lo pude haber hecho mejor, el tiempo que estuve aquí, Rayados tenía 9 años sin ser campeón, sin conseguir algo importante, creo que al final cumplí. Pude hacerlo mejor, pero en un año y medio, dos títulos, los más importantes de su historia”, explicó el nuevo jugador del Inter Miami

