Sebastían Saucedo, actual jugador de Pumas, ha tenido buenas presentaciones con el equipo mexicano, que le permitieron recibir buenas sensaciones por parte del seleccionador de los Estados Unidos Jason Clarence.

El jugador se mostró muy satisfecho por sus actuaciones y aseguró que quiere seguir creciendo para tener más oportunidades con la selección de Estados Unidos.

"Me gustaría particiar en las próximas fechas FIFA con la selección, personalmente también sería un sueño clasificar a los Olímpicos. Haber llegado a Pumas me ha permitido mostrarme para tener más opciones de ser tomado en cuenta" Manifestó Saucedo en rueda de prensa. Además, aseguró que en el pasado, el equipo de Pumas no lo dejó ir a disputar un encuentro ante Costa Rica con la selección mayor de los Estados Unidos.

Con tan solo 23 años, Saucedó comenzó su carrera con el Real Salt Lake, en el 2014. Posteriormente fue enviado a préstamo a Veracruz en 2016 y finalmente en diciembre de 2019 se anunció la contratación por el equipo de los Pumas. Anotando su primer gol con la institución en la jornada 1 del Clausura 2020 ante Pachuca.

Los próximos amistosos para los Estados Unidos, serán el 26 y 30 de marzo, ante Países Bajos y Gales respectivamente. Saucedo también afirmó su deseo de debutar con la selección de su país en el Preolímpico que se disputará en México desde el 20 de marzo al 01 de abril.

