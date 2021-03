¿Cómo formar el ataque de México con la vuelta de Córdova?: Jaime Lozano responde a Bolavip

La Selección Mexicana de Futbol Sub-23 derrotó a los Estados Unidos en la última jornada del Preolímpico CONCACAF rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. El tanto del encuentro fue marcado por Uriel Antuna, quien convirtió un verdadero golazo desde fuera del área.

El Tricolor, quien ya se encontraba clasificado a las semifinales, se aseguró con este resultado el primer puesto del Grupo A, relegando a su rival de turno a la segunda ubicación. Ahora le tocará enfrentar a quien sea el escolta del Grupo B tras los juegos de este jueves.

En conferencia de prensa, Jaime Lozano, entrenador de este combinado olímpico, fue consultado por Bolavip sobre cómo podría reorganizar el ataque para los próximos juegos teniendo en cuenta la vuelta de Sebastián Córdova al equipo, y las presencias de elementos como Alexis Vega, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y José Juan Macías, todos posibles titulares.

Y el timonel no dudó en mostrarse agradecido por contar con tantos elementos de jerarquía que puedan integrar la alineación en la semifinal por el boleto y en una eventual final, y confesó que lo evaluará en los días previos al encuentro para ver qué jugador debe salir.

"Tengo que decidir, al final, en una Selección todos merecen ser titulares, todos, sin excepción porque son muy buenos y porque es gente que trabaja fuerte, gente que en su club es muy importante, pero aquí podemos decidir por 11 y los demás tienen que esperar su oportunidad. En el momento que cualquiera dentro del juego o en los días previos al partido afloje o no brinde lo máximo, ahí se abre una ventana para ellos que seguramente aprovecharán", analizó.

Por su parte, Jimmy no dudó en agregar a la consideración al Canelo Angulo, Santiago Muñoz y Alan Cervantes, futbolistas más que importantes para él.

"Al final en una Selección tienes la posibilidad de tener grandes jugadores como los que tenemos, no solamente ellos sino también Angulo, que hoy participó y lo hizo bastante bien y que ha venido entrando de cambio pero siempre es un gran revulsivo para el equipo; Santi Muñoz que no se encontraba en óptimas condiciones y hoy no pudo estar, y el mismo Cervantes que nos da empuje hacia el frente", sentenció.

