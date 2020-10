Seleción México: Alan Pulido sueña con Qatar 2022

Alan Pulido aseguró que la salida de jugadores mexicanos al futbol europeo contribuirá a una mejora en el nivel de juego de la Selección Mexicana, destacando que el contacto con las grandes Ligas del mundo ayudará al desempeño en el Mundial de Qatar 2022.

"Veo un México con mucha calidad sinceramente y con gran experiencia. Eso hacía falta, que jugadores estuvieran en Europa, que tuvieran más ese roce con ese tipo de nivel que se llega a necesitar en un Mundial", aseguró en una entrevista para TUDN.

¡ @AlanPulido emocionado con el futuro de @miseleccionmx ��!



El delantero mexicano quiere jugar la @FIFAWorldCup de Qatar 2022, pero sabe que no será fácil por la calidad de sus compañeros �� pic.twitter.com/Ajwul2gHjF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 31, 2020

El delantero del Kansas City de la MLS reveló que mantiene su ilusión personal de ser parte del plantel que dispute la cita mundialista.

"Yo creo que también es un sueño para mí poder ir a Qatar, ojalá pueda estar en ese Mundial. Ya me tocó en Brasil, y ahora poder estar ahí y poder jugar sería fabuloso. Tengo esa oportunidad y depende de mí cuánto lo desee y cuánto lo trabaje para poder estar en ese Mundial", resaltó.

⚽ Gol de Peluchín @alanpulido DiOro con el Sporting Kansas City



�� @MLS pic.twitter.com/ZcktRKGttq — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) October 25, 2020

Por otra parte, aseguró que su llegada a la MLS no limita sus aspiraciones de ser una pieza importante en el Tricolor, destacando que la MLS continúa en constante crecimiento: "Cuando llegué a la MLS lo primero que dije fue que vengo por retos importantes, y uno de ellos es volver a la Selección. Muchos me tildaban de loco y decían que estaba mal, porque venía a una liga diferente. Es una liga que ha crecido y que Tata Martino conoce y sabe lo que se vive acá y que no es fácil", apuntó.

Alan Pulido acumula en la Selección Absoluta cinco goles en 14 partidos disputados entre 2014 y el presente. Fue parte del plantel que disputó el Mundial de Brasil, no así en el certamen disputado en Rusia en el 2018.

Los números de Alan Pulido en esta temporada con el Kansas City:

