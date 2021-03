¿JJ Macías contra Estados Unidos?: Jaime Lozano le responde a Bolavip

La Selección Mexicana Sub 23 continúa a paso firme por el Preolímpico de la CONCACAF en busca de un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En la segunda jornada del certamen, el Tri logró golear 3-0 a Costa Rica en el Estadio Akron, y así selló su clasificación a las semifinales.

Los goles del encuentro fueron marcados por Uriel Antuna, Alexis Vega y Sebastián Córdova, mientras que no estuvo presente como titular el delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, quien tampoco había sido parte del primer partido debido a una molestia muscular. El atacante del Rebaño ingresó faltando 23 minutos para la finalización del encuentro.

En videoconferencia de prensa, Bolavip México le preguntó al entrenador Jaime Lozano si la no inclusión desde el arranque ante los Ticos se debía nuevamente a este inconveniente físico, y el timonel dejó claro que se encontraba apto para jugar.

"JJ al final no pudo participar en el primer partido porque no estaba al 100%, ahora ya estuvo al 100, y si no hubiera estado al 100 no hubiera pensado siquiera en en que él participara", comenzó expresando respecto de la inclusión de Macías desde la banca.

Luego, el estratega Tricolor se refirió a la posibilidad de que el goleador esté presente entre los 11 iniciales frente a los Estados Unidos, el miércoles 14 de marzo por la tercera jornada del Grupo A.

"Lo vamos a pensar, lo vamos a analizar. Hoy era meterlo, que él participara en este partido y saber que está bien, que se sintió cómodo, que no tuvo ninguna recaida, que no tuvo ninguna molestia. Es un jugador más que está a disposición de todos nosotros para poder pensar, ya sea que juegue de inicio o no ahora contra Estados Unidos o que también sea un buen revulsivo".

