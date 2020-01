"Sentí el silencio del Azteca": Antonio Mohamed

La final de la Liga MX tuvo un final apasionante entre dos grandes de México y nada menos que en el Estadio Azteca. El suspenso se mantuvo hasta el último penal de la tanda y fue el argentino Leonel Vangioni el que convirtió el tanto definitivo que le dio el quinto título a Rayados.

Ese preciso momento rememoró el DT del equipo, Antonio Mohamed y reconoció que no quiso ver el remate del zurdo. "Sólo sentí el silencio del Azteca, nada más", dijo el entrenador y confesó que ya estaba emocionado antes del descenlace final. "Cuando hizo el cuarto penal Nico sabía que éramos campeones, sabía que no se escapaba y ahí me quebré. Me vino todo a la cabeza y ya estaba quebrado y cuando fue el gol del Piri mucho más", contó en el canal argentino TyC Sports.

¡El penal del Título! ��⚽️��



Con este gran cobro de Leonel Vangioni @Rayados se proclama campeón de la #LigaBBVAMX.#SienteTuLiga ⚽️ pic.twitter.com/ZcKs2o9GGl — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 30, 2019

Por último, el técnico explicó lo que significaba no haber podido ganar un trofeo con Monterrey luego de dos finales perdidas: "Era la deuda pendiente, salir campeón con Monterrey".

Lee También