Antonio Mohamed confesó que estando en Monterrey es el hombre más feliz del mundo

Antonio Mohamed se encuentra disfrutando de sus pocos días de vacaciones en Argentina, recargando energías para lo que será un nuevo año al frente de Rayados.

En una entrevista con "El Enganche", radio de su país, el Turco fue entrevistado y habló sobre el título conseguido en el estadio Azteca y cómo está viviendo este segundo ciclo.

El entrenador admitió que le gustaría dirigir a un grande de Argentina: "Es una materia pendiente para mi carrera, me seduce mucho la posibilidad de alguna vez poder ser técnico de Boca, pero lo real es que hoy soy el hombre más feliz del mundo en Monterrey".

Es sanguíneo, cuenta la vida con detalles, la vive con intensidad y se da lugar para emocionarse. Tras el título en México está pleno y no lo duda: "Es el más importante de mi carrera". Turco Corazón.



"Me gustaría (dirigir la Selección) pero no sé si van a dar los tiempos de tantas cosas que me gustarían hacer y si alguna vez confluyen los caminos, claro que me gustaría, pero no sé cómo son los méritos para estar ahí", confesó el estratega.

Más adelante reveló: "Mi hijo Faryd era muy futbolero, vos imagínate que perdió la vida en un Mundial de fútbol y con nueve añitos. Le encantaba el deporte, no se perdía una charla técnica, era de Monterrey y de Huracán".

Monterrey, Huracán, el barrio, sus amigos, su hijo Faryd, su hija Mayra, sus desafíos, una charla con Enganche en la que el Turco Mohamed ofreció, como siempre, su corazón.



El Turco señaló que su hijo le había comentado: "Mi sueño es que asciendas a Huracán y verlo en primera, después nos volvemos a México para que saques campeón a Monterrey y por suerte las dos cosas las pudimos hacer. Esa es la carga emocional de este título, es una caricia al alma".

