"Si eres americanista de verdad, tienes que apoyar": Miguel Herrera, a sus detractores

Si bien el América se encuentra en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Guard1anes 2020 de la Liga MX, su nivel colectivo está lejos de ser el mejor. Como siempre, cuando se trata de las Águilas Doradas, el centro de las críticas es el entrenador: Miguel Herrera.

El Piojo es consciente que los aficionados no están conformes con su presencia en el banquillo del cuadro de Coapa. A días del Clásico Nacional frente a Chivas, el entrenador le deja un mensaje a sus detractores.

"Yo no pido apoyo para mí, porque tengo mi carrera hecha. Si algún día me tengo que ir, otro equipo me dará trabajo. Pero ahora quiero reiterar que si eres americanista de verdad, tienes que apoyar a los muchachos, que están peleando en lo más alto de la tabla de posiciones", comentó Miguel Herrera, en diálogo con Fox Sports.

�� MOLESTO CON EL CALENDARIO ��#AgendaFOXenCasa



Miguel Herrera está enojado por los tres clásicos que le pusieron en semanas consecutivas:



"Está muy mal organizado"



También mandó un mensaje a sus detractores: "Si eres americanista de verdad tienes que apoyar"@ruubenrod pic.twitter.com/MJH4aPKk0n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2020

América se posiciona cuarto, con 20 unidades. A su vez, registra seis victorias, tres empates y una derrota en lo que va del Guard1anes 2020 de la Liga MX, con 21 goles a favor y 15 en contra.

Luego de lo que fua la igualdad ante el débil Toluca, las Águilas Doradas ya se focalizan en lo que viene. Este sábado, desde las 21, recibirán a Chivas, por la Jornada 11 del máximo certamen mexicano.

