Andrés Guardado hace ilusianar a los hinchas de Altas porque el mediocampista volvió a reiterar su deseo de retirarse en la cancha de los Rojinegros.



Las declaraciones las hizo en el canal TUDN en el que dijo que se siente cómodo en Betis y que le gustaría que este fuera su útlimo club en Europa.

Guardado pone las manos al fuego por el Chicharito ��



Andrés habla sobre la llegada de los mexicanos a la MLS ��#LineaDe4 I #Guardado I #Betis pic.twitter.com/G8quWk2Rrz — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 31, 2020

“Sigo con la fiel firme ilusión de retirarme con el Atlas el día que tenga que retirarme del futbol; que se pueda dar, bueno no está en mis manos del todo, puede pasar o no”, le expresó Guardado.

El futbolista declaró esto para explicar que hubo varios fanáticos de Atlas que lo atacaron al agarrar solamente una parte de lo que había declarado en relación a que espera que Betis sea su último club para retirase del futbol europeo.

“Mientras me sienta importante aquí hoy en día en el Betis, me sienta con fuerzas físicamente, me sienta protagonista voy a tratar de alargar mi carrera en Europa lo más que pueda”, dijo Andres Guardado al referirse que tiene la decisión de continuar en club andaluz.



