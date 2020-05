“Sólo me faltó ser campeón del Mundo”: Jorge Campos

“El arquero es uno solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta, aguarda a solas, entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestía de negro como el árbitro, ahora consuela su soledad con fantasías de colores”, Eduardo Galeano.

Jorge Campos es ese hombre que se atrevió a lo impensado, desafió la soledad a la que estaba condenado el portero bajo los tres palos y salió para declarar una revolución total en su posición, la cual vio reflejado uno de sus triunfos en el cambio de reglas que la propia FIFA cambió en su honor. Gracias al estilo que impuso el mexicano se le permitió a los porteros caminar más de tres pasos dentro del área con el balón en la mano.

El querido acapulqueño fue el rebelde que no se conformó con ser el aguafiestas que ahogaba el grito de gol y se lanzó al frente en busca de hacer alegrías, no sólo como portero, también como delantero, desde 1988 que marcó el inicio de su inigualable carrera, y por lo que de nuevo puso en aprietos al máximo organismo rector del futbol internacional. Como delantero firmó 46 dianas y como portero se consolidó como el mejor de la historia de México y un referente inminente en el mundo.

Foto: Getty Images

Con sus apenas 168 centímetros de altura y en contra de todos los prejuicios de aquel entonces, tiró abajo la descripción perfecta del arquero que hizo Eduardo Galeano en su biblia del futbol, por allá de 1995. Seguramente el periodista uruguayo se habría replanteado el concepto del portero de haber conocido a Jorge Campos, el hombre de las fantasías de colores en su uniforme, pero muy adelantado a su época.

El ‘Inmortal’, nunca mejor llamado, platicó en entrevista exclusiva con Bolavip México y recordó su época como futbolista, a 16 años de su retiro, las ventajas que le dio como guardameta haber alternado su posición con el ataque; sus inicios, sus ídolos, sus encuentros con las grandes figuras del futbol, su derrota más delorosa, su sueño de ser campeón del Mundo y más; siempre con el carisma que tanto lo caracteriza.

Foto: Getty Images

¿Cómo crees que lograste revolucionar la posición del arquero?

“Tuve la suerte de jugar de delantero en Acapulco, en el colegio, en el equipo de mi papá, eso me ayudó mucho a jugar adelantado, a jugar con los pies, no es fácil, tuve esa suerte, regreso a la portería y empiezo a jugar más adelantado y a tratar de ayudar a la defensa, de estar cerca 20 metros más, cerca de medio campo, achicar la defensa, se fue dando poco a poco, yo no sabía que el futbol de hoy iba a ser así, totalmente diferente, que el portero iba a tener ese cambio de reglamento que también le ayudó mucho. Siempre me gustó jugar adelantado, retar a los delanteros a que tiraran de lejos, pero disfruté mucho esa posición”.

¿Alguna vez tu estatura fue problema?

“Siempre me enfrenté a todo lo que yo no podía hacer por la estatura, o lo que se creía que era imposible, o que no lo podía lograr porque no era tan alto o tan fuerte; siempre me gustaron esos retos, dos o tres equipos me dijeron que era muy chiquito para ser portero, muy flaco, muy débil, y eso me fue motivando y haciendo más fuerte”.

¿En quién te inspiraste?

“De niño, en mis hermanos y mi tío que jugaban de porteros, me ayudaban mucho. Profesionalmente, Pablo Larios siempre fue mi ídolo, Héctor Miguel Zelada, tuve la suerte de conocerlos a los dos y que me dieran consejos, que me entrenaran, me ayudaron a seguir creciendo como portero”.

Foto: Getty Images

¿Crees que lograste superar a Pablo Larios?

“No, tuve muchas anécdotas con él, siempre me motivaba, me decía lo que tenía qué hacer, lo que tenía qué superar, hasta dónde podía llegar, él tenía cualidades muy parecidas, siempre me retaba a salir del área, a salir a los centros, a achicar más, a hacer algo que pocos porteros pueden llegar a hacer; él siempre me estuvo retando. Yo creo que no lo llegué a superar, para mí es y seguirá siendo el mejor de todos los tiempos por lo que hacía, por cómo era, lo que arriesgaba, cómo salía, cómo fildeaba, hay muchas cosas de las que la gente no se da cuenta lo que es ser un portero, él era de los porteros más completos”.

¿Qué significa para ti ser considerado el mejor portero mexicano de la historia?

“Es algo especial que se hable del mejor portero de la historia, yo le agradezco a todos, cada quien tiene un punto de vista diferente, no sé si lo sea, si lo vaya a ser, hay muchos chavos, niños que vienen, el futbol en un futuro va a ser diferente, totalmente revolucionado, esperemos que en algunos años ya el portero pueda jugar de delantero o de defensa, que tenga esa versatilidad, al portero lo limitan a las manos y a no moverse de la portería. Todos tenemos diferentes estilos, para mí todos son especiales, el portero es alguien especial”.

Foto: Getty Images

¿Te hubiera gustado continuar tu carrera como delantero?

“No sé, yo estaba jugando, estaba bien, era el goleador en esa época del equipo, me gustaba mucho, pero el destino me mandó a la portería, me mandó para atrás, no sé qué hubiera pasado si seguía como delantero, Luis García me hubiera quitado la posición porque él empezó a jugar muy bien, primero yo se la quité y luego él a mí y me regresaron a la portería y estábamos peleando la posición, pero no sé, nunca lo he pensado, yo estoy muy feliz de haber jugador como delantero algunos años, es difícil saber qué hubiera pasado, si me hubiera gustado o no. Estoy muy contento con todo lo que hice; disfruté mucho”.

Fuera de la cancha coincidiste con muchas personalidades del futbol, ¿quién te impactó más?

“Siempre estar cerca de esas grandes figuras es algo especial, sí impacta, te conmueve, hay mil cosas que pasan por tu cabeza, pero para mí lo más importante es que he disfrutado, el poder haber llegado ahí, estar ahí con ellos, estrechar su mano, felicitarlos, decirles algo, que te digan algo, eso para mí es especial, siempre, sea quien sea, se llame como se llame, porque siempre van a venir las comparaciones, que quién es mejor, y nunca me han gustado esas comparaciones, lo bonito es que ese momento se hace especial y lo disfruto al máximo”.

Foto: Getty Images

¿Qué significó para ti atajarle a Lionel Messi? (En un partido benéfico en 2011 disputado en el Estadio Azul)

“El significado más importante fue el partido, lo que se llevaba a cabo, tener a todas esas figuras en México, que Messi haya venido a México a jugar y que la gente lo viera, eso era especial, si atajaba o no, si te metía gol, es otra cosa, todo lo que fue ese juego, estar con esas figuras fue especial”.

Foto: Getty Images

¿A qué futbolista te hubiera gustado atajarle?

“Al contrario, yo no quería ni que se acercaran, yo no quería ni que le pegaran a la portería, no me vayan a meter gol, que tire y por ahí se me pasa y es gol, yo lo que siempre pensaba era que no se acerque, que no tire, que no centre para que no vaya a meter gol, siendo que es mi trabajo y siendo que es defender la portería, pero no es que ‘ah que Maradona hubiera tirado, que Pelé hubiera tirado’, mejor no, mejor que ni la tocaran”.

¿Cuál es el partido que más te dolió perder?

“Siempre que pierdes, realmente. A todo México nos dolió mucho cuando quedamos fuera del Mundial en el 94, sobre todo el primero, teníamos una ilusión, veníamos jugando muy bien, había grandes jugadores, teníamos todo, técnico, todo el equipo era diferente, teníamos mucha química, íbamos por buen camino, estábamos disfrutando todo, y ese juego te marca, quedas fuera en penaltis, dices no puede ser, lo teníamos todo para avanzar, sobre todo en un Mundial y que nos sentíamos en casa porque había muchísimos mexicanos.

Foto: Getty Images

¿Crees que te faltó lograr algo como futbolista?

“Ser campeón del Mundo. Todos los futbolistas queremos ser campeones del Mundo, sabes que es difícil, que depende de mil cosas, pero es un sueño, y no que yo sea campeón del Mundo, quiero que México sea un día campeón del Mundo y eso creo que se puede lograr, si estás jugando, si colaboras con algo, con un consejo, eso todavía se puede lograr que sea campeón del Mundo México”.

��EXCLUSIVA�� Jorge Campos confesó a @BolavipMex que le quedó una sola cuenta pendiente en su carrera como futbolista. ������



Aunque considera que @miseleccionmx todavía lo puede lograr... pic.twitter.com/1k5Y0G7Cfz — Bolavip México (@BolavipMex) May 26, 2020

¿Realmente crees que México pueda llegar a Semifinales en el Mundial del 2026?

“Ojalá me equivoque y lleguemos a la Final, no sólo a Semifinales, yo creo que sí, en el 26, si no es que antes va a estar en Finales del Mundo y eso para mí va a ser especial".

"Los veo muy bien (jugadores), ahora tenemos más experiencia, hay más roce internacional, ya conocen lo que es estar jugando con esos grandes jugadores, con esos grandes equipos, por eso lo veo diferente".

¿Qué opinas de la cancelación del Clausura 2020?

Es difícil saber lo que decidieron, yo no estoy adentro, deben tener sus grandes motivos, lo único que puedo decir que el futbol es el número uno en México, todos queremos ver futbol, aunque no vayamos al estadio, en la tele, no sé qué va a ver la gente, o va a ver otros países, no sé, es difícil si no estás adentro, es fácil hablar y decir que está mal. Está mal porque yo quiero ver futbol, quiero estar ahí, quiero verlo, la gente quiere ver el deporte número uno en México, pero bueno, voy a tener que ir a verlo a otro lado.

Foto: Getty Images

