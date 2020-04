Ismael Sosa reveló su plan maestro para hacer expulsar a Leonel Vangioni en la final regia del 2017

Mientras muchos aficionados de Monterrey ponen la Concachampions del 2019 como la final más importante entre los equipos regiomontanos, los de Tigres UANL les recuerdan la del Apertura 2017.

Después de igualar 1-1 en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Felinos derrotaron 2-1 a los Rayados en el BBVA Bancomer y se quedaron con el título del certamen nacional.

Se podrán hacer muchos análisis sobre esos dos juegos que definieron al campeón pero Ismael Sosa recordó esa llave para revelar su plan maesto que terminó con la participación de Leonel Vangioni.

“La primera final (regia) es la que vale, va a quedar para siempre en la historia”



“En la ida Vangioni se andaba barriendo mucho y ya estaba amonestado”



“Me dolió más el frío que el golpe que me dio Vangioni”



“Lo mejor que nos pasó fue recibir el gol temprano” @ismasosa18 pic.twitter.com/BM4WQ7lBHz — Jesús Barrón (@BarronSports) April 9, 2020

"Me entró con todo. Uno desde el banco trata de leer el partido y veía que se le tiraba mucho a barrer a Jürgen Damm", confesó el Chuco en diálogo con Jesús Barrón vía Instagram Live.

Y además relato el momento exacto de la expulsión del Piri: "Cuando me toca entrar, me viene la pelota de costado y lo veo de reojo. Pienso que capaz se me tira y ahí fue cuando me pegó la patada".

"Me dolió del frío que hacía, que había como agua nieve", recordó el ahora futbolista de León sobre las condiciones climáticas en aquel duelo de ida en la casa de Tigres.

