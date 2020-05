TBT: El día que José Ramón Fernández se burló del 'Perro' Bermúdez'

A excepción de Luis García, tal parece que todos los profesionales que ahora triunfan en el medio deportivo tuvieron una no muy grata experiencia con José Ramón Fernández, el más reconocido periodista deportivo y quien se ha dado el lujo de regañar y burlarse de cuantos quiere, pues su jerarquía se lo permite.

Desde Christian Martinoli y demás pupilos que ha tenido en sus filas, desde que lideraba la sección deportiva en TV Azteca, hasta elementos de la competencia, pues el ahora analista de ESPN 'agarra parejo'.

Y es que por allá de la década del 90, cuando era amo y señor en la televisora del Ajusco tuvo como invitado en su programa nada más ni nada menos que a Enrique Bermúdez, quien se consolidó en el gusto de los aficionados por su inigualable voz y su peculiar forma de narrar los partidos de futbol.

No obstante, al gran 'Joserra' no se le va una y no desaprovechó la oportunidad de burlarse del 'Perro' durante una entrevisat, mientras el relator le contaba cómo se había ganado a los televidentes y por qué le gustaba a la gente tanto su estilo, el cual se ha caracterizado, además, por 'bautizar' a los futbolistas con grandes apodos.

"Una frase que a la gente le gusta, esa de tirititito", explicaba el reconocido relator de Televisa Deportes, a lo que José Ramón cuestionó: "Ah, ¿es una frase esa? ¿una palabra, no? A mí normalmente no me gusta poner apodos", insistió el periodista, ante la evidente cara de molestia del 'Perro'.

