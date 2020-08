"Tendrían que haberme renovado contrato porque yo no estaba dado de alta": Hernán Cristante sobre Toluca

No hay dudas de que Hernán Cristanti es uno de los históricos porteros de la Liga MX luego de haber mantenido por más de 700 minutos la valla invicta en Toluca. Sin embargo, su salida de los Diablos Rojos no fue la deseada.

El argentino habló con Bolavip y comentó que no son los campeonatos ganados ni los récords alcanzado lo que lo hace que haya sido una hermosa sino las amistades que forjó en los Diablos Rojos. A pesar de esto, el exportero sudamericano se fue por la puerta de atrás.

"No creyeron que me iba a recuperar. Tendrían que haberme renovado contrato porque yo no estaba dado de alta. Mi opción era ir a un abogado a la FIFA e ir a juicio, pero creo que le debía más (al club)", comentó el argentino.

Por otro lado, comentó, con cierta molestia, que nadie se quiso hacer cargo de la salida. Además, expresó que aquella despedida la dejó atrás rápidamente ya que él quería regresar a un campo de para retirarse. "Sino lo encontraba con Toluca era con otro", expresó.

"Jared Borgetti siempre me complicó. Tenía un patrón de acción que lo cambiaba muy bien con un compañero que lo entendía muy bien. Cuauhtémoc, Cabañas, Zamorano, el Misionero Castillo había jugadores que tenían una capacidad de acción que te cambiaban las jugadas", recordó Hernán Cristanti sobre los atacantes que lo complicaron cuando jugaba.



