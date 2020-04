Tiembla Tigres: Nahuel Guzmán afirmó que desea volver a Newell's

Nahuel Guzmán es un referente e ídolo de Tigres. Es partícipe fundamental de la época dorada del club y ha tenido una regularidad asombrosa a lo largo de los últimos años.

Sin embargo, el argentino tiene una identificación mayor con Newell's, club del cual es un seguidor empedernido.

"Me encantaría volver a Newell's, pero mi mujer, por ahora, no quiere saber nada. Hoy tenemos la posibilidad de estar bien acá y todavía me quedan tres años más de contrato", comentó el portero en entrevista con 'TNT Sports'.

"Tal vez es un capricho innecesario, pero he vivido mi infancia y mi adolescencia en Newell's y tuve la posibilidad de salir campeón y conseguir cosas. Son pocos los jugadores que pudieron salir campeones. Entiendo que es muy difícil volver ahora. Aparte, Alan Aguerre (guardameta titular del conjunto argentino) la está rompiendo", agregó.

El Patón tuvo dos etapas en El Leproso: desde el 2005 al 2007 y desde el 2010 al 2014. En 2013 consiguió el torneo de Primera División.

Al año siguiente llegó al elenco regio, con el que logró cuatro títulos de liga y tres Campeón de Campeones.

