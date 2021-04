"Si Alan Pulido se hubiera quedado, André-Pierre Gignac no llegaba a Tigres": Antonio Sancho

André-Pierre Gignac llegó a Tigres UANL en julio de 2015, ya que los Felinos se vieron en la necesidad de fichar a un delantero con mucho gol y que marque la diferencia en la Liga MX. No obstante, esto podría nunca haberse dado si es que Alan Pulido no hubiera optado por irse en enero de ese mismo año a Grecia.

El delantero mexicano era una de las máximas promesas de su país por ese entonces y tenía el Mundial del 2014 como uno de sus fundamentos. A pesar de que el futuro pintaba muy bien para Pulido con los de Nueva León, los inconvenientes de por medio hicieron que deba emigrar al Viejo Continente, lo que a la postre significó la llegada de Gignac.

Antonio Sancho, director deportivo del equipo, reveló en una entrevista con RG La Deportiva que si Pulido no hubiera roto su contrato después de la Copa del Mundo con Brasil, es probable que Gignac nunca hubiera llegado a Tigres. Viéndolo en este momento, parece que lo que mejor hizo el delantero mexicano para los de Nueva León es irse para permitir la llegada del francés, quien seguirá un tiempo más.

Alan Pulido facilitó la llegada de André-Pierre Gignac

“Estaba Alan Pulido, era canterano, antes de que llegara André. Era el siguiente y se quiso ir. Si se hubiera quedado y consolidado, porque era un cuate que ya jugaba, y si hubiera estado Pulido, quién sabe si hubiera llegado André-Pierre”, sentenció Sancho, director deportivo auriazul.

A las muestras está claro que Tigres son un equipo comprador y, si bien Sancho reconoció que deben mejorar y sacar mayor cantidad de canteranos, no se arrepiente de la gestión que están llevando a cabo. “Yo no cambiaría estos 10 años por debutar tres canteranos, yo no lo haría”, sentenció.

