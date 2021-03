Carlos Salcedo explotó contra el arbitraje de la Liga MX en Twitter y JJ Macías estuvo de acuerdo

Tigres UANL se enfrentó a Mazatlán FC el último sábado en el estadio de Nuevo León, en lo que fue victoria sorpresiva por parte de la visita 1-2. Los Felinos siguen estirando su mal momento tras la participación en el Mundial de Clubes, aunque hubo una acción en concreta del partido que lo cambió todo.

A los diez minutos de haberse iniciado el encuentro, Javier Aquino fue a una pelota dividida de manera temeraria y, tras dejar la plancha e impactar en la pierna de Israel Jiménez, el silbante recibió el llamado del VAR. Sin ninguna objeción, el jugador de los Tigres fue expulsado y la sintonía del encuentro cambió por completo.

En los Felinos no se fueron contentos, al punto que Carlos Salcedo se expresó en su Twitter personal. Además de pedir más criterio, le lanzó un cuestionamiento a la Liga MX sobre una jugada de la pasada jornada, donde una jugada similar de un elemento de Puebla sobre él no terminó en expulsión.

Carlos Salcedo explotó contra la Liga MX

“Ya basta Liga MX. ¿Esto no es de roja la semana pasada? La diferencia es que yo no me quedé tirado. Increíble como los árbitros te condicionan a no poder jugar el verdadero FÚTBOL que es de contacto también. POCO MÁS DE CRITERIO. ¡Hoy min 11 nos dejan con 10 hombres!”, escribió el Titán de Tigres.

Chiquimarco no se quedó atrás y le respondió inmediatamente: “Estoy de acuerdo querido Titán. Tú eres de calidad internacional, pero no debes guardar el pasado o pierdes tranquilidad y lucidez en el presente. Un abrazo”. No fue el único que se hizo eco: JJ Macías le dio ‘like’ a la publicación de Salcedo, entendiendo que hace falta más criterio por parte de los silbantes.

