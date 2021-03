"Hay que ver si Mauricio Culebro me quiere llevar a Tigres UANL": Miguel Herrera

Con el objetivo de seguir por la senda victoriosa, Tigres UANL sumó un nuevo refuerzo de lujo a su directiva. Hablamos de Mauricio Culebro, quien se incorporó el pasado lunes al conjunto de la Sultana del Norte como vicepresidente de Sinergia Deportiva para responder directamente a Alejandro Rodríguez.

A pesar de su llegada, en el cuadro regiomontano no habría cambios drásticos inicialmente. De hecho, y de acuerdo con la información que brindó CANCHA, Ricardo Ferretti renovaría su contrato con los Felinos la siguiente semana, aunque todavía faltaría arreglar ciertas cláusulas que se plantearon en este tiempo.

Sin discutir la continuidad del Tuca, este martes se postuló un candidato a ocupar el banco de los suplentes del club de Nuevo León cuando esté disponible. Y hablamos de un entrenador con pasado en un equipo grande, que todavía está dentro del listado de los directores técnicos sin trabajo en la Liga MX.

"Tigres UANL tiene un gran técnico y seguramente el Tuca estará otros dos o tres años. Hay que ver el tiempo que dure Maurio Culebro, y si me quiere llevar. Por supuesto es atractivo", respondió Miguel Herrera, en plática con TUDN, refiriéndose a su relación con el directivo que estuvo en América durante su estancia.

¿Cómo ve al nuevo América?

"Santiago Solari viene de afuera, no conoce el futbol mexicano, está empezando a palmar, y creo que ya el último partido lo hizo bien. Mientras yo no agarre otro equipo y dirija en México, me gusta que América siga ganando", argumentó el Piojo durante la misma plática con Línea de 4 de TUDN.

