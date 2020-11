Carlos Morales acude a la fuerza de Jonatan Maidana para frenar a André-Pierre Gignac

La espera terminó: la ventana FIFA de noviembre quedó atrás y ahora es momento de enfocarse plenamente en la etapa definitoria del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Este fin de semana se disputará la jornada de reclasificación y quedarán estipulados los 8 clubes que jugará la Fiesta Grande por el título.

Entre los cuatro duelos que se llevarán a cabo entre sábado y domingo, uno de los más apasionantes será el que protagonizarán Tigres UANL y Toluca en el Estadio Universitario de Nuevo León. Ambas instituciones están obligadas a ingresar a la siguiente instancia, y eso le pondrá un condimento al choque.

También significará un agregado especial el enfrentamiento entre Jonatan Maidana y André-Pierre Gignac. El argentino y el francés tienen un antecedente caliente en la final de la Copa Libertadores de América del 2015, y este promete ser un nuevo capítulo de esa serie que involucra a dos pesos pesados.

��"NO HAY MAL PLANTEL EN TOLUCA"#FSRadioenCasa Carlos Adrián Morales ve a sus Diablos fuertes contra Tigres, de cara al repechaje del Guard1anes 2020...



"HAY EXIGENCIA DE TÍTULOS" pic.twitter.com/HA2StaTKnA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 18, 2020

"¿Le vas a decir a Jonatan Maidana que haga lo que hizo en la final de la Copa Libertadores? No seas malo, no va a jugar eh. Le pegó dos sablazos y pa' fuera, no apareció más", le consultó el Ruso Brailovsky a Carlos Adrián Morales en una entrevista que tuvo con Fox Sports Radio este miércoles por la tarde.

Y la respuesta del entrenador de los Diablos Rojos fue sin rodeos: "Que haga eso y mucho más. Si esa va a ser una de las formas para ocuparnos del '10', vamos a hacerlo". Otra señal de que el partido entre Tigres UANL y Toluca del próximo domingo será picante...

