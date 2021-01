Alexis Canelo resaltó la grandeza del Toluca antes de visitar al Guadalajara por Liga MX

El Deportivo Toluca debutó con el pie derecho en el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX el pasado domingo. En el estadio Nemesio Diez, derrotó por 3-1 a Querétaro en el inicio del segundo ciclo de Hernán Cristante como director técnico. Una de las máximas figuras del equipo, Alexis Canelo, tuvo un buen encuentro con gol incluido y promete dar que hablar en este 2021.

En videoconferencia para el club, el delantero argentino de 28 años habló de lo que será el duelo ante el Guadalajara en condición de visitante el próximo sábado. Además, resaltó la grandeza de los Diablos Rojos asegurando que siempre debe estar en el primer puesto de la tabla y dejó en claro que prioriza el el título de Liga MX antes que el de goleo.

"Siempre uno tiene aspiraciones altas, no me quita el sueño salir campeón de goleo ni nada, simplemente quiero que al equipo le vaya bien y aportar lo que le tenga que aportar. Que podemos salir campeones es lo que más deseo, lo que más anhelo, eso es lo que sí me quita el sueño, lo demás es producto del juego", explicó el atacante choricero.

Más adelante confesó: "Sabemos que recién empieza, apenas va una jornada, pero es lindo verse ahí (líder), así que vamos a tratar de mantenerlo. Ahora viene un partido complicado y vamos a tratar de conseguir los tres puntos y seguir ahí, donde tenemos que estar siempre. Ojalá que en la fecha 17 estemos celebrado una clasificación".

"Es un equipo que conocemos (Chivas), ya prestaremos atención a lo que ellos hacen, sabemos a lo que juegan, conozco a los jugadores. No hay que preocuparnos tanto por lo que hacen ellos sino por lo que vamos a hacer nosotros en el campo de juego, que es lo que quiere Hernán Cristante", sentenció Alexis Canelo.

