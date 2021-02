La dura autocrítica de Hernán Cristante tras el empate entre Toluca y Atlas por Liga MX

El Deportivo Toluca igualó 0-0 frente al Atlas en condición de local en el juego correspondiente a la Jornada 8 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Los Diablos no lograron hacer arder el Infierno en un día y horario no habitual y lo pagaron caro: Cruz Azul ya les sacó 4 puntos de ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los Choriceros jugaron un partido para el olvido ante los Zorros, quienes arribaban tras el triunfo polémico contra el América. Los locales no supieron doblegar a uno de los rivales más flojos del campeonato y con mirar las estadísticas alcanza para reflejar lo pálido que fue el encuentro: en 90 minutos Toluca efectuó 1 disparo al arco y Atlas ninguno.

Toluca y Atlas aburrieron a todos en el Nemesio Diez (Imago 7)

Hernán Cristante, entrenador de las Escarlatas, es consciente del bajo nivel futbolístico que mostró su equipo y realizó una dura autocrítica en conferencia de prensa. "Definitivamente no fue un buen partido nuestro, faltó volumen de juego. el equipo tuvo llegada pero no terminó las jugadas. Es el partido más flojo de la temporada".

Mucho por mejorar, vamos diablos! �� pic.twitter.com/Wvfudhp7vg — Gallo Vázquez (@GalloVazquezG) February 28, 2021

"Si hay un equipo que hace jugar feo o mal a los rivales es el Atlas y eso los convierte en un rival difícil como hoy, no salieron de ese script y hoy no fue un buen partido nuestro. En el segundo tiempo tuvimos más profundidad pero no resultó, pero si noté al equipo apresurado por hacer un gol", sentenció el argentino.

El próximo duelo del Toluca

Los Diablos Rojos se medirán ante Tigres UANL en condición de visitante el próximo martes 2 marzo a las 19:00hs en la Jornada 9 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Sin dudas, significará una prueba de fuego para los de Cristante, quienes deben demostrar que están a la altura de los subcampeones del mundo si es que quieren pelear por el título de Liga MX.

