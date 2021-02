Pura motivación: Hernán Cristante reveló el comentario que le hizo a Alexis Canelo antes del comienzo del torneo

El Guard1anes 2021 no lleva muchas jornadas disputadas y está sufriendo varios imprevistos producto del cambio de calendario y por todo lo relacionado con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ya se pueden sacar algunas conclusiones.

Con mucha más serenidad y justeza, Toluca está desarrollando un futbol muy distinto al de las últimas campañas. De la mano de Rubens Sambueza y Alexis Canelo, la zona ofensiva fue una de las que más evolucionó.

Sobre el goleador de la Liga MX, Hernán Cristante comentó: "Yo no me apoyo en algunos jugadores. Con Alexis me senté y casualmente le dije: 'Puede ser tu año'. Él es un chico que quiere quedarse en Toluca y ya lo ha demostrado. Tiene la renovación de contrato en puerta".

Además, el estratega reveló cómo motivó al delantero en charlas con Futbol Picante: "El plantel tiene una riqueza y una frescura que no salía en el terreno de juego. No sé si era por presión o por malos resultados. Medio bromeando le dije que tendría que ser el goleador del torneo por las capacidades y por la forma y simpleza que tiene para pisar el área. Es un jugador muy potente y apto para definir una jugada de buena manera".

Con cinco tantos, Canelo es el goleador del certamen (Imago 7)

El próximo duelo de Los Diablos Rojos será frente a Pumas UNAM, por la sexta jornada del Clausura, en el Estadio Nemesio Diez.

