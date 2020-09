Toluca estaría haciendo un trabajo silencioso con Hernán Cristante

Después de tres derrotas consecutivas, Toluca fue al Estadio Azteca por la décima jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX y consiguió un valioso empate ante América. Es cierto, la prioridad era ganar, pero a José Manuel de la Torre le alcanzó para quitarse la soga del cuello y seguir dando el presente en Metepec.

¿La continuidad del Chepo está garantizada para lo que resta del semestre? Nada de eso. Por supuesto que tomó aire, pero ahora tendrá otros partidos que le marcarán su destino: recibirá a Santos Laguna en el Nemesio Diez, visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo y hará de local ante Cruz Azul en Edomex.

No solo que los siguientes juegos definirán su futuro sino que, de acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, la directiva de Franciso Suinaga y Sinha está en pláticas con un posible reemplazante. Se trata de Hernán Cristante, quien ya sonó como sustituto cuando cayeron dos goleadas seguidas.

"Hoy, en otra situación que no tuviera que ver con la pandemia, seguro estaría dirigiendo a los Diablos Rojos en su segunda etapa. No lo descartan, ahora está complicado el tema de la rescisión de Chepo de la Torre", argumentó el reportero de TUDN que habitualmente cubre la campaña de los Choriceros.

Como si esto fuera poco, la misma fuente enfatizó con la chance de ver al exportero como entrenador: "Me dice uno de mis gurús que hay contacto a cada ratito con Hernán Cristante. Hay cosas en el interior de Toluca, en el famoso consejo, que no le agradan. De momento dice que no, pero no lo descarten".

Lee También