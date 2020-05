Un romántico del futbol: Ramón Morales jamás hubiera jugado en el América

El amor a la playera de un club suena como algo anticuado para nuestra época, donde los jugadores dejan sin más ni más a los clubes que los formaron por jugosos contratos en el extranjero, sin necesariamente desarrollar apego por los colores que los vieron crecer, y pese a que aquello es parte de ser un profesional de la actividad, hay muchos que aún creen en el romanticismo del fútbol.

“No tengo nada contra América, pero no. Siempre fui muy respetuoso con los rivales, pero aún creo en el romanticismo de amar la playera. Yo amaba la de Chivas, por eso no”, reveló Ramón Morales, histórico del elenco de Guadalajara en conversación por Instagram Live con el portal Esto.

La declaraciones del ex jugador, que fue recientemente designado como coordinador de equipos representativos y formación de talento de la Liga de Balompié Mexicano, llaman la atención debido a la fidelidad y el amor por la playera de las Chivas, en especial considerando que su salida de la institución no se dio de la mejor manera:

“Me dolió porque salí de Chivas y nunca me dijeron que hice mal. Me hubiera gustado que fueran directos. Un directivo no fue muy claro conmigo. Al final tomé la decisión de hacer lo que quería y no lo que me dijeron, por eso salí”, comentó, y agregó: “No me salí, sino que ya no requirieron mis servicios. me hubiera encantado retirarme en Chivas”, reconoció, y se dio el tiempo de analizar el presente del equipo de Guadalajara:

"Chivas hizo lo que tenía que hacer. El mérito de esos buenos jugadores que trajeron, es que elevaron la competencia interna", dijo, y aseguró: "Fortalecer al equipo sirvió demasiado para elevar el nivel. El equipo que está, es para clasificar a la Liguilla. Al estar ahí, puede ser muy competitivo”.

