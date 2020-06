"Una opción es en el centro del país": Shaggy Martínez da pistas sobre su nuevo club

Antes de confirmarse su transformación en Mazatlán FC, Morelia mostró su mejor versión durante el Apertura 2019 llegando a las semifinales de la Liguilla y también en un lapso del Clausura 2020. Y mucho de eso se le debió a la impresionante participación que tuvo Joaquín Martínez, ejerciendo como lateral sobre la banda.

Curiosamente, y a pesar de que fue uno de los mejores valores de los últimos tiempos en La Monarquía, Shaggy se quedó sin contrato y actualmente tiene la carta en su poder. Se acerca el inicio de una nueva temporada en la Liga MX pero todavía no tiene ningún equipo con el que entrenar ni prepararse.

Foto: Getty Images

"Tengo un poco de impaciencia por todo en general. Por la cuarentena, el virus y uno encerrado en casa sin poder salir, sin poder ir al jardín a correr o ir al entrenamiento a hacer lo que normalmente hacía, es estrés. Ahora esperamos que se resuelva con alguna oferta, hay un poco de nervios", aseguró el futbolista de 33 años en diálogo exclusivo con Bolavip.

Pero más allá de que los días siguen pasando, Shaggy reveló que está muy cerca de confirmarse su futuro como profesional: "Estamos esperando que se resuelva con alguna oferta que tenemos y que mi representante está por cerrar en estos días, no me dejan decir. La realidad es que tampoco sé mucho".

"Nada más me dijo que hay dos o tres opciones y que una era en el centro del país. No me dijo si en Ciudad de México, Puebla, Pachuca, Toluca, por ahí en el centro... Esperemos que se resuelva, uno se muere de ganar de estar en la cancha, de barrerse y de ver el pasto recién cortado", anticipó Martínez.

