Quieren robarse a la joya mexicana: Argentina inició contactos con Luca Martínez Dupuy

Ante la atenta mirada de los Estados Unidos, México dio el primer paso por elementos como Efraín Álvarez, de Los Angeles Galaxy, y Santiago Muñoz, de Santos Laguna. Y una situación similar pasó con Argentina, porque Fernando Batista, entrenador del combinado juvenil de dicho país, reveló que intentó "robarse" a Santiago Giménez, de Cruz Azul, pero no consiguió convencerlo con su llamada telefónica.

El caso de Luca Martínez Dupuy podría tener un final parecido. Sin embargo, aunque en este momento está siendo parte del microciclo Sub-20 del Tri comandado por Raúl Chabrand, el propio futbolista habló en exclusiva con Bolavip y encendió las luces de alerta de la FMF. ¡Ya fue tentado por otra Selección!

+ No te pierdas la entrevista completa con Luca Martínez Dupuy

Antes de iniciar la concentración en el CAR de la Ciudad de México, el delantero de Rosario Central manifestó que desde la AFA se contactaron con él. "Hubo acercamientos, veremos qué pasa", fue la respuesta del jugador. Y suena lógico, porque al cabo de las jornadas iniciales de la Liga Profesional anotó sus dos primeros goles oficiales y le dio un dolor de cabeza a Marco Ruben en la competencia interna.

"Todavía no está decidido al 100% (a qué país representará a nivel mayor)", confesó el atacante que en 2001 nació en la ciudad de San Luis de Potosí. Aunque, mostrando su lado profesional, agregó: "Cuando me toque, como ahora con la Selección Sub-20 de México, voy a dejar la vida porque lo siento así. Representar a un país no es ir de joda. Hay toda una historia".

Por las nuevas reglamentaciones impuestas por la FIFA, y a pesar de haber disputado amistosos con la Selección de México, Luca Martínez Dupuy aún puede cambiar de Federación. Todo parece indicar que comenzará una "guerra" de convencimientos entre la FMF y AFA con la joven promesa del Canalla...

Lee También