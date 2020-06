Víctor Vucetich fue sincero: "El proyecto de Querétaro no me interesaba"

A Víctor Manuel Vucetich, entre sus virtudes estratégicas en lo deportivo, siempre lo caracterizó su sinceridad. A sus 64 años, el Rey Midas no tiene que ocultar nada y, ante ser cuestionado acerca de su salida de Querétaro, confesó que no le interesaba el proyecto que estaba llevando a cabo la institución.

Una vez que se confirmó su salida, varias fueron las versiones que determinaron la misma. Entre ellas, una de las especulaciones fue que se debía a su conocimiento de una posible venta del equipo, sin embargo, negó esta versión adhiriéndose a las situaciones futbolísticas y la pandemia.

“Me entero a través de los diálogos que vamos teniendo, de los proyectos que se piensan hacer, de las problemáticas que está viviendo la institución por la cuestión de la economía, entonces en ese momento, al darme cuenta de cómo viene todo, definitivamente no es un proyecto para mí, ahí es donde tomo la determinación de hacerme a un lado. El proyecto no era el conveniente, no me interesaba, bajo lo que es el proyecto deportivo y si le sumas la situación de la pandemia, es evidente que para qué estar arriesgando que a lo mejor no está dentro de lo que uno quisiera”, reveló el exjugador siendo totalmente sincero.

En diálogo con ESPN, se refirió a la venta de los Gallos: “Después de que había salido me entero de que se vienen los cambios, me imagino y eso lo puedo tratar de entender, que la circunstancia que vive el club era una situación realmente apremiante porque de por sí la institución no tenía ingresos por las televisoras, ahora que vislumbraba lo que es la activación del torneo, donde no iba a haber taquilla, no habría ingresos".

Finalmente, Querétaro fue adquirido por un grupo de socios del Atlante, ya que Grupo Caliente no se podía hacer cargo de los gastos que también involucran a los Xolos y Dorados.

Lee También