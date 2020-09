William da Silva reveló qué significa para él vestir la playera de Toluca y le dejó un mensaje a sus compañeros

William da Silva fichó por el Deportivo Toluca en julio de 2018 tras su paso por el Club América y rápidamente se ganó un lugar en el primer equipo de los Diablos Rojos. No sólo eso: entendió, también, la filosofía de la institución y lo que significa portar los colores del tercer club más ganador en la historia de la Liga MX.

Eso lo deja en claro cada vez que defiende la playera de los Choriceros y cada vez que toma el micrófono ante la prensa. "Todos en el equipo debemos tomar conciencia que vestimos la tercera camiseta más ganadora de México y ahora somos los responsables de poner el nombre de Toluca en alto", apuntó en videoconferencia.

William da Silva reveló lo que significa para él jugar en Toluca (Getty Images)

Más adelante, el mediocentro analizó el presente futbolístico de su equipo y señaló: "Hemos mejorado respecto a lo que veníamos haciendo, pero no es suficiente, Toluca está acostumbrado a ser un equipo importante que pelea por el título. Hemos hecho bien las cosas de local, el equipo ha mostrado fuerte mentalidad y mucha intensidad en cada partido y la muestra está en los resultados".

"De visita nos ha costado y ante Querétaro, que se hace fuerte de local, tenemos una linda oportunidad de empezar a sacudirnos esa mala racha para acercarnos a los primeros puestos. Me molesta nos ser tan contundentes, como nos sucedió en Puebla. Tuvimos oportunidades y no pudimos concretar, pero tenemos que seguir trabajando, no podemos aflojar para nada", explicó da Silva.

Cabe resaltar que Toluca visitará este jueves 3 de septiembre a los Gallos a partir de las 19:00hs en el estadio Corregidora, con la gran intención de conseguir los 3 puntos y volver a colocarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

