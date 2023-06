Aunque Lionel Messi se encargó de aclarar su declaración en la que había dado a entender que no piensa jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el tema sigue vigente. Sobre todo en el ambiente de la Selección Argentina que sueña con ver aunque sea una vez más a Leo vistiendo la camiseta celeste y blanca en el certamen global.

Hace un tiempo el asunto ya había salido a la luz, pero el flamante jugador del Inter Miami se encargó de volver a instalarlo con una respuesta en una entrevista con la TV China, antes del amistoso que la Scaloneta jugó con Australia el pasado jueves 15 de junio bajo el marco de la fecha FIFA. “Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”.

Sin embargo, después del duelo ante el conjunto del país de Oceanía, Lionel Messi trasladó un poco de calma al remarcar que no es algo que tenga definido todavía: ‘‘Creo que lo que dije es algo normal por la edad y por el tiempo. Es difícil que se dé, pero bueno, lo importante es estar acá (por la Selección Argentina). Es muy lejos para pensar en el Mundial cuando recién venimos de uno”.

Al respecto, este domingo 18 de junio, en lo que, a la postre, corresponde a la previa del último partido (frente a Indonesia este lunes 19 en el Estadio Bung Karno de Jakarta) de la Selección Argentina antes del debut en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (septiembre), Lionel Scaloni opinó ante los medios en conferencia de prensa.

“En principio Lionel Messi sigue estando en la Selección y no vale la pena ir más allá. Por el mundo del fútbol, nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento dejará y será un día muy triste para todos”, expresó el entrenador que entiende que aún faltan tres años para la Copa del Mundo del 2026, por lo que queda mucho camino por recorrer para saber qué hará el ex Barcelona y PSG.