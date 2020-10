Vignolo se cansó y le hizo una propuesta a todo 90 Minutos: "Mañana, camiseta y carnet de socio"

Se acerca el fin de semana y con él la tan esperada vuelta del fútbol argentino.

Mañana, Gimnasia de La Plata y Patronato abrirán el flamante torneo de la Liga Profesional de Fútbol tras varios meses de parate.

En 90 Minutos de Fútbol lo saben y ya empezaron a calentar motores para la ansiada previa.

En medio de un debate, Sebastián Vignolo decidió parar la pelota y le hizo una propuesta a todos sus compañeros.

"Mañana, camiseta del equipo del que somos hinchas y carnet de socio", sorprendió el conductor.

"Así ya está, no joden más. No me preguntan más en la calle, no me dicen "¿De quién sos hincha?" Mañana a la 1 de la tarde van a ver", aseguró el Pollo.

Ya nos pusimos la alarma. Esperamos que cumplan su palabra.

