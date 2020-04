Para Bulos, Messi tiene un "halo de protección" contra las críticas

Pese a que el coronavirus se apoderó de la agenda de los principales canales de comunicación, eso no le impidió a los de carácter deportivo continuar trabajando y llevando a cabo las transmisiones desde los hogares de los protagonistas y panelistas.

Por ejemplo, desarrollando un programa bajo la temática de home office, 90 Minutos (FOX Sports) sigue saliendo al aire bajo la conducción de Sebastián Vignolo, quien sigue acompañado por varios de sus colegas a través de distintos dispositivos electrónicos.

"MESSI TIENE UN HALO DE PROTECCIÓN, ¡¿POR QUÉ NO LE VOY A PEDIR QUE GANE CON LA SELECCIÓN?!"#90MinutosFOX | @federicobulos se enfureció al escuchar que a Leo se lo criticaba especialmente por lo que no pudo realizar con Argentina. pic.twitter.com/VF8XqnLNKK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 6, 2020

Este lunes, por ejemplo, el programa en cuestión le adjudicó gran parte de su atención a la histórica y diaria comparación entre los logros cocechados por nada más ni nada menos que Diego Maradona y Lionel Messi.

Brindando su punto de vista, Carlos Aimar, manteniendo un interesante debate junto a Diego Fucks, indicó: "Lo que pasa es que a Messi lo culpan que con la Selección no ganó nada y lo comparan con Maradona, y eso le marca una diferencia".

Saltando al cruce y mostrando una postura crítica con respecto a los logros cosechados por La Pulga en La Albiceleste, Federico Bulos indicó: "Siento que hay un halo de protección que no se puede hablar de Messi".

Exigiendo que la vara sea igual de alta para todos, el panelista continuó: "Cuando hablamos de Boca y River, si pierde Boca les cortamos la cabeza a todos, pero a Messi no le pidan que gane en la Selección. ¿Por qué no le voy a pedir que gane? Maradona ganó en la Selección y Messi no".

