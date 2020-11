Alberto Gamero explicó porque le dio tan pocos minutos a Salazar frente a América de Cali

En la victoria de Millonarios frente a América de Cali el pasado sábado, sucedió una situación muy curiosa. Juan Camilo Salazar ingresó al campo de juego sobre el tiempo de adición en la segunda parte y salió tras escasos minutos en el compromiso.

El joven canterano Azul, que tuvo un infortunado paso por San Lorenzo de Almagro, en Argentina, se retiró molestó del campo de juego tras sumar muy pocos minutos.

Hoy en el programa Nexo de Espn, el timonel Azul, Alberto Gamero habló acerca de lo sucedido y explicó el por qué tomó la decisión de cambiar a Juan Camilo Salazar que llevaba muy pocos minutos dentro del campo de juego.

Alberto Gamero explica la polémica sustitución de Salazar en el partido contra América de Cali pic.twitter.com/w8TiNWvTTC — ESPN Nexo (@NexoESPNco) November 12, 2020

"En el fútbol, primero son los equipos y en ese momento necesitábamos a Arango y a Márquez para que referenciaran la pelota. Salazar no iba a salir, el que iba a salir era Cristian Arango por Márquez, pero en ese momento el fútbol determinó otra cosa".

Además se mostró satisfecho con su excelente lectura de juego. “A mí me da tanta alegría saber que el único que pensó en eso fui yo. Pensé que en una pelota quieta me podían empatar el partido y estuve en la necesidad de ver que el cambio no era ese como lo había pensado inicialmente, era otro."

Finalmente lo sucedido le dio la razón al samario. Cristian Arango logró defender un corner, despejando la pelota con la cabeza desde su propia área y posteriormente llegaría el segundo gol de Millonarios. Alberto Gamero, un visionario del fútbol.

