“Anhelo que Millonarios quede campeón, que gane" Henry Rojas

El nombre de Henry Rojas en la historia de uno de los equipos más grandes del Fútbol Profesional Colombiano, quedará escrito en la paginas doradas del club para que generación tras generación conozca lo grandioso que hizo el que llevaba la '17' en su espalda, pues con un golazo de dio uno de los títulos más importantes en la historia del 'Embajador'.

Pues en la final de 2017 entre Independiente Santa Fe y Millonarios, el héroe de la 15 fue Henry Rojas. El volante ingresó y al minuto 85 cazó una hermosa pelota fuera del área, con un zurdazo desde larga distancia la mandó al fondo de la red de Robinson Zapata y desató la locura 'Albiazul' pues le dio el título al 'Embajador'.

+“Ese niñito Stiven Vega, que conozco desde pequeño, es extraordinario": Mayer Cándelo

Desde ese momento, para los 'Embajadores', se decretó una paternidad eterna sobre Santa Fe, o por lo menos hasta que se crucen en otra final y no solamente eso, que 'Los Cardenales' se puedan imponer sobre su eterno rival y le ganen un título de la liga colombiana. Tal como sucedió en diciembre de 2017.

En una entrevista con el programa El Alargue de Caracol Radio, el ex Millonarios habló acerca de la actualidad del club. “Anhelo que Millonarios quede campeón, que gane. No me pondré la camiseta pero si le haré mucha fuerza para que gane y para que el profe Gamero se quite la presión de poder celebrar con un equipo grande”.

+“Mi llegada fue muy resistida, ahora quiero aportar para ser campeones” Christián Vargas

Más allá de lo que hizo y el significado que tuvo el majestuoso gol marcado por el '17', sus muestras de amor y respeto para con la camiseta de Millonarios y no solo eso, a la institución, son constantes. De igual manera, las muestras de cariño por parte de la hinchada 'Albiazul' con el jugador serán eternas.

Lee También