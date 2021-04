“Ese niñito Stiven Vega, que conozco desde pequeño, es extraordinario": Mayer Cándelo

El canterano Steven Vega, ha sido de los puntos más altos del 'Embajador' en esta Liga BetPlay Dimayor 2021-l. Pues se ha adueñado del mediocampo Azul, cosas que no era nada fácil, pues el ex capitán Jhon Duque dejó la vara muy alta y lo hizo de la mejor manera demostrando su amor incondicional por el 'Embajador'.

Además, con mucha personalidad, carácter y compromiso, Vega se ha preparado de la mejor manera y ha recibido todo el apoyo del estratega samario Alberto Gamero y de todo su cuerpo técnico. Pues cuando tenido que adueñarse del medio campo lo ha hecho de gran manera, y cuando ha tenido que hacerlo como lateral, también ha demostrado su gran nivel.

+“Mi llegada fue muy resistida, ahora quiero aportar para ser campeones” Christián Vargas

Es por esta razón por la cual se ha convertido en un eje importante para el Albiazul. Su buen juega en la cancha, también se ve reflejado en su valor en el mercado, pues tras sus buenas actuaciones, su valor ha incrementado en un 42,9%. En cifras, actualmente el valor de Vega es de 500 mil euros, superando así su sufra record. Pues en menos de un año dobló la mitad de su valor, en abril costaba 350 mil euros y para finales de 2020 su valor era de 400 mil euros.

Además, es el tercer mejor pasar de toda la Liga colombiana con un 91% de precisión en sus pases, 85% de precisión en los pases en campo rival, razón por la que se ganó los aplausos y elogios de uno de los referentes más importantes del conjunto 'Embajador' Mayer Cándelo, campeón con el azul en 2011 y 2012.

+Talento de exportación: canterano de Millonarios jugará en la MLS

“Ese niñito Stiven Vega, que conozco desde pequeño, es extraordinario. No he podido darle un abrazo, pero he seguido su crecimiento. Teniéndolo a él yo pondría a Macka por dentro y no lo desaprovecharía físicamente”. Fueron las palabras del referente azul acerca de uno de los jugadores más importantes del club.

Lee También