El pasado viernes, Alexis Mac Allister hizo oficial su salida de Boca Juniors, club en el que se encontraba a préstamo desde el Brighton.

Quien llegó proveniente de Argentinos Juniors decidió romper el vínculo con el xeneize y se marchó a la Premier League.

Luego de una fría despedida y en medio de varias especulaciones, desde el club de La Ribera salieron a explicar su situación.

Jorge Bermúdez, parte de la nueva comisión de fútbol, dejó en claro que fue el futbolista quien definió su partida del azul y oro.

"Hablamos muchisimos días con él para que se quedara. Es un gran jugador. ¿Quién no quiere tenerlo? Nosotros no nos podemos dar el lujo de que se vaya, pero él decidió irse. ¿Cómo vamos a obligarlo a jugar donde no quiere? ¿Qué nos está exigiendo la gente? ¿Que lo meta en una habitación y le meta dos trompadas? El chico se quiere ir, hay que ayudarlo a que siga su carrera", expresó el Patrón.

Sin pelos en la lengua: el Patrón Bermúdez analizó la salida de Mac Allister de Boca y fue tajante con sus palabras. ¿Molestias en el club? pic.twitter.com/IlVLkTR7EF — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2020

Por último, el exdefensor criticó a la vieja comisión, liderada por Daniel Angelici: "¿Qué compró Boca cuando vino Alexis? ¡Nada! ¿Quién defendio a Boca en ese momento? ¡Nadie! Entonces parece que los culpables somos los que estamos aquí tratando de encontrar soluciones. Hay que ser justos: por encima de todo está Boca".

