La esposa de Andrada, en llamas: “Ni el Consejo ni el presidente dan la cara”

En llamas. Ya por las redes sociales Nerina Galasso se había manifestado muy picante contra la dirigencia de Boca por no hacerse cargo de la complicada situación que está viviendo Esteban Andrada en Ecuador. El arquero dio positivo de coronavirus ya estando en Guayaquil y ahora las autoridades locales no lo quieren dejar salir.

Por este motivo, su parejas salió a hablar en vivo por TyC Sports, en el programa Súper Fútbol, y no se guardó nada: "La gente de Boca no le atiende el teléfono a Nicotra (representante del jugador), él había hablado con Raúl Cascini. Sería una locura que haga la cuarentena allá", expresó sobre la chance de que se quede 14 días fuera de Argentina.

Luego, siguió: "Me da vergüenza el manejo de la institución, yo estoy gestionando un avión sanitario para traerlo. Me ayuda más Nicolás Russo (presidente de Lanús) que Jorge Ameal". Vale recordar que el plantel entero ya regresó tras la derrota ante Barcelona por la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejándolo nada más con un médico acompañándolo.

Para cerrar, disparó: "Ni el Consejo ni el presidente dan la cara, de Boca no tengo ninguna información. Ellos lo sacaron del país, que se hagan cargo de traerlo. Mis hijos son chicos, no ven la televisión, no saben cuándo va a volver el padre". Lamentable situación.

+Russo y su pedido en conferencia de prensa:

- "Espero que termine bien lo de Esteban, es necesario que vuelva a nuestro país, no es justo, no es alguien que viene de paseo ni nada, sino viene a trabajar por la Libertadores, y son situaciones que hoy pasan. No es bueno que pudiendo salir de Ecuador, no pueda entrar a la Argentina. En definitiva, buscaremos todo lo mejor y de la mejor manera, cumpliendo los requisitos sanitarios como corresponden. Es una de las cosas que duelen, en esto estamos todos propensos a un montón de situaciones y no es bueno que se quede en otro país, y más pudiendo salir de Ecuador".

