TyC Sports: Andrada se quedará aislado en Ecuador

Boca volvió con malas noticias de su viaje a Guayaquil, ya que no logró sumar puntos y no pudo volver con Esteban Andrada, quien dio positivo en la llegada del plantel al país. Según informó TyC Sports, el arquero no podrá regresar a la Argentina porque las autoridades sanitarias de Ecuador no permiten su salida, por lo que debería pasar todo el aislamiento en el exterior.

Desde que se confirmó su resultado positivo, el mendocino se quedó aislado en su habitación y el club empezó a iniciar gestiones para tramitar su salida del país. Durante el transcurso del día de ayer, la esposa del ex-Lanús criticó fuertemente a la dirigencia xeneize por no dar respuestas claras respecto a la situación de su marido.

"El Ministerio de Salud pública de Ecuador tomó la decisión de que el jugador no viaje. Si Boca quiere recuperarlo deberá destrabar dos situaciones, la del exterior y la de Argentina, ya que las autoridades de acá tampoco permiten que ingrese", aseguraron en la primera edición de Sportia. Por otra parte, aseguraron que el club mantiene las intenciones de "conseguir un vuelo sanitario y lograr que Andrada llegue antes del fin de semana".

Pese a que la situación parece irreversible, desde Boca aseguran que las gestiones se están haciendo con la embajada argentina en Ecuador. Cabe destacar que, pese a haber contraído el virus, Andrada se siente bien y es asintomático. ¡Fuerza, Esteban!

El antecedente similar en Boca - Santos

En la edición pasada de la Copa Libertadores, luego de la semfinal de ida, se confirmó que el arquero John había jugado con coronavirus y debió aislarse en Buenos Aires. Pocos días más tarde, Santos repatrió a su futbolista enviando un avión sanitario para que cumpla con los protocolos en Brasil. La situación hoy parece estar más difícil...

