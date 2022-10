En un partidazo, el Tigre se puso en ventaja por tres goles, Bolívar le dio vuelta el encuentro en el minuto 90 y tras 20 minutos de adición, The Strongest volvió a empatar, en lo que fue el mejor partido del año en Bolivia.

El fútbol boliviano en los últimos años es cosa de dos equipos Bolívar y The Strongest, que se cruzaron en el último clásico del año, otra vez con la punta en juego a falta de ocho fechas del final del Torneo Clausua, con un marco espectacular, y con dos equipos apostando al arco contrario, igualaron a cuatro goles en un emotivo y cambiante encuentro.

Es que en media hora de partido Bolívar fua amplio dominador del juego, generó 16 situaciones de gol pero no pudo anotar, en cambio el Tigre, en apenas diez minutos se puso en ventaja por dos goles, con una pelota parada y un cabezazo de Ismael Benegas a los 32 minutos. A los 39 cayó en el área Triverio y de penal anotó el segundo Michale Ortega a los 39.

Así, en un desconcierto total de los bolivaristas, se fueron al descanso con un 2-0 abajo y un 71% de dominio de balón, sin embargo no les alcanzó por la falta de gol. Encima, al comenzar el segundo tiempo, The Strongest encontró el tercer gol, un zapatazo de larga distancia de Saúl Torrez y el clásico se puso el 3-0 que parecía sentenciar a la Academia.

Pero pasó todo lo contrario, a Bolívar le quedaba media hora, y la aprovechó, Patricio Rodríguez anotó el primero a los 60, Moises Villarroel a los 87 puso el segundo y César Martins puso el empate de Bolívar a los 90 minutos, la igualda ya hacía del clásico una jornada memorable.

¡Había más! El árbitro Gaad Flores, que no estuvo a la altura del espectáculo, se fue complicando, adicionó primero siete minutos, y ahí llegó la remontada épica de Bolívar, a los 95, Patricio Rodríguez anotó el 3-4 para una jornada única en el fútbol boliviano.

Es cuando se rompió el partido, Bolívar y el Tigre se efrascaron en una pelea tras el festejo de los Celestes. Jair Reinoso, Ismael Benegas se fueron expulsados en los de Achumani, y Gabriel Villamil en Bolívar, más tarde también vio la roja Chico Da Costa en los celestes, y el partido seguía.

Tras 20 minutos de adición, apareció una mano en el área Celeste, Flores cobró penal para The Strongest, Triverio anotó el 4-4 y el partido se terminó, todos quedaron con las emociones a flor de piel, los atigrados se fueron molestos por cómo se les fue el partido, los celestes también, sin embargo, el espectáculo fue inolvidable, el torneo sigue abierto y a los dos candidatos se suma Always Ready, que es quien más festejó el empate entre los grandes del fútbol boliviano, ya que ahora es escolta del Tigre que tiene 50 puntos, 49 Always y 47 Bolívar.