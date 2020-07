Butrón: "Cada vez que hay una dificultad en Alianza, Rinaldo y yo somos los argolleros"

En los últimos dos años, Alianza Lima ha tenido tres entrenadores. Miguel Ángel Russo y Pablo Bengoechea pasaron por la Victoria y no consiguieron los resultados esperados.

Por ello, muchas veces se ha acusado a los propios jugadores de hacerles la famosa camita. Uno de los más señalados en este sentido ha sido Leao Butrón.

El portero habló al respecto y hasta contó una anécdota con el DT uruguayo en la previa al clásico con la U. "Yo fui a pedirle a Pablo que se quede a pesar que no me tenía como titular fijo", recordó.

"Cada vez que hay una dificultad en Alianza, Rinaldo y yo somos los ‘argolleros’. Por ejemplo, con Miguel Ángel Russo yo tuve una gran amistad y dijeron que yo le había dicho la ‘camita’", señaló el guardamenta.

Me sorprendiste con el final ���� https://t.co/Cp0PBxJRDC — Leao Butrón (@Leaobutron) July 13, 2020

"Con Pablo siempre tuve muy buena relación, me hizo jugar poco en 2019 a pesar que me fue muy bien en 2018 y 2017 pero él jamás podría decir que yo no tuve una buena actitud. Yo no creo que haya habido desgaste pero sí de repente él sintió que lo que él decía no llegaba", agregó sobre Bengo.

Así, Leao recordó a los dos últimos entrenadores que pasaron por Alianza Lima. Ahora, después de un argentino y un uruguyo, llega un chileno. y, sin duda, Butrón es importante tanto dentro como fuera de las canchas ¡Ya se verá qué pasa!

✍️ En 1985, @Leaobutron fue por primera vez a ��️ Matute para algo más que una victoria en el clásico: descubriría a José Gonzales Ganoza, su gran ídolo del arco ��. Un homenaje al inolvidable 'Caíco' con la firma del actual portero de Alianza Lima ⤵️https://t.co/1Jm4JXKv1H pic.twitter.com/iPFl5bBwn5 — Alianza History ���� (@alianzahistory) July 11, 2020

Lee También