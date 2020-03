Capaldo: "Es más lindo ganarlo así, con una pecheada de ellos"

Desde Miguel Ángel Russo y pasando por los máximos referentes del plantel, el campeonato de Boca nos los cambió.

Todos dieron un discurso sin chicanas y hablando más del Xeneize que de River en la consagración de la Superliga Argentina 2019/20.

Sin embargo, uno de los más jóvenes del plantel se equivocó. Tal vez en un error propio de la juventud y de la euforia de uno de sus primeros títulos en el club.

En el túnel de La Bombonera, Nicolás Capaldo tiró: "Estaba en el banco y no sabía si festejar o no. Miré a los chicos y entré corriendo. Me di cuenta que habíamos salido campeones".

Por último, tiró con mucho picante: "Es más lindo ganarlo así, con una pecheada de ellos".

¿Se equivocó o está bien?

+ El video:

"Es más lindo ganarlo así, con una pecheada de ellos", Nico Capaldo no se olvida de River a la hora de celebrar el título de Boca en la #Superliga. pic.twitter.com/g5SMjzXGQv — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 8, 2020

