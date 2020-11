Casi que no: América clasificó por penales a los cuartos de la Copa Colombia

El inicio del partido fue muy parejo. Tanto Independiente Santa Fe como América de Cali salieron en busca de la victoria, ambos equipos iniciaron muy adelantados, con un ida y vuelta constante, ambos ejerciendo una presión alta e incomodando al rival.

Sobre los 25 minutos de la primera parte, uno de los jugadores que más le ha aportado a Santa Fe, Fabián Sambueza vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre el cartagenero Yesus Cabrera. Lo que parecía una buena noticia para el equipo de Cali, no fue trascendente, pues durante el reste de partido, América de Cali no supo aprovechar el hombre de más.

La tarjeta roja a Sambueza fue tan solo una muestra del juego fuerte que ejercían ambos equipos. Los dos llevaron el partido a lo físico, a la fricción y a optar por la fuerza de sus jugadores al momento del quite de la pelota.

Para la segunda parte, el local salió a proponer un juego mucho más directo, desde los primeros minutos salió a ahogar a los Diablos Rojos y hacer a lograr contrarrestar el hombre de más del rival. Mientras que América, por su parte, hizo lo contrario, salió agazapado, a esperar la propuesta del rival y cedió la pelota.

A pesar de que el conjunto Cardenal salió con una mayor propuesta ofensiva de juego y generó alguna situación de gol, no consiguió el gol que lo pusiera por delante en el marcador. Por parte del rival, los jugadores que necesitaba que aparecieron, estuvieron ausentes. Duvan Vergara no apareció a desenredar el juego de América y no fue desequilibrante durante el partido. Sin mucho fútbol finalizaban los 90 minutos y todo se definió por penales.

SFE �� AMÉ [0-0]



|90’ ⏱| FINALIZA EL COMPROMISO EN BOGOTÁ. �� ¡¡NOS IMPUSIMOS 3-4 EN LA TANDA DE PENALES Y ESTAMOS EN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA!! ����#Copa#SomosEscarlatas pic.twitter.com/jUKjMfasED — América de Cali (@AmericadeCali) November 19, 2020

Durante la tanda de penales América de Cali inició complicándose, pues su portero atajo el primer penal pero Carlos Sierra y su figura Duvan Vergara no fueron capaces de marcar. Cuando parecía que todo pintaba para Independiente Santa Fe, Diego Valdez erró el penal que le podía haber dado la victoria. Finalmente un canterano le daría el pase a los cuartos de final de la Copa BetPlay, con mucha personalidad, Santiago Moreno cobró el último penal y le dio la victoria a los Escarlatas.

Lee También