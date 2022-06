Tanto Edinson Cavani, como Luis Suárez tienen el pase en su poder y aún no definieron su futuro para el segundo semestre del 2022.

A poco más de cinco meses para Qatar 2022, las figuras de las selecciones que estarán en la nueva edición de la Copa del Mundo analizan sus pasos para la próxima temporada con el fin de llegar al evento en la mejor forma posible. Los dos máximos goleadores de la Selección Uruguaya están en esa situación tras haber quedado libres de sus clubes.

Luego de dos temporadas en Atlético de Madrid, Luis Suárez no continuará en el Colchonero y tiene ofertas de todas partes del planeta. El ex Barcelona sonó muy cerca de River Plate en los últimos días, pero no hay nada confirmado en su horizonte.

Edinson Cavani se encuentra en la misma situación que su socio en el ataque de la Celeste y coterráneo salteño. El Matador no seguirá vistiendo la camiseta de Manchester United al finalizarse su vínculo y también está analizando todos los ofrecimientos que recibió.

Entre los clubes que quieren sumarlos a sus filas está Corinthians. Duílio Monteiro Alves, el presidente del poderoso del Brasileirão, admitió en una entrevista esta semana que consultó por ambos goleadores para este receso de mitad de año.

"Hablamos mucho de jugadores con potencial de marketing, de nombres, para traer empresas que ayudaran con el fichaje. En el caso de estos atletas en particular (Cavani y Suaréz), consulté, pero también tenemos un poco de cambio de características", explicó el máximo mandatario del Timão en charla con el periodista André Hernan.

Y explicó luego el estilo de juego de su entrenador, de lo que dependería el fichaje del artillero que están buscando: "Con Vítor tenemos un fútbol más intenso y él busca aumentar eso en cada partido, en cada entrenamiento. También dependerá de eso, la movilidad, capacidad e intensidad del deportista".