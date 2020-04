Cecilio Domínguez y su hijo fueron discriminados por el Coronavirus

Cecilio Domínguez transita un momento duro en Independiente: en los últimos partidos antes de la postergación del torneo perdió su lugar en el once titular y hace tiempo es muy resistido por la afición.

Para colmo, el paraguayo fue discriminado justo antes de que en Argentina se decrete la cuarentena obligatoria. El tema alcanzó a su hijo.

"Tuve una experiencia muy incómoda con mi hijo un día. Como la gente decía que tenía coronavirus y no me había entrenado, entonces me llamaron del colegio y me dijeron 'cómo vas a mandar a tu hijo al colegio si tenés Coronavirus, vení a buscarlo porque los padres se están quejando'", relató el extremo en charlas con 'Clarín'.

"Nunca tuve los síntomas, no tuve fiebre, pero la gente no lo sabía. Se dejaban llevar por lo que decían en las redes sociales. Por suerte estoy bien y todas las pruebas salieron negativas; para dengue también", agregó.

El ex-América había pedido, hace unos días, que la parcialidad del cuadro de Avellaneda no sea tan hostil con él.

¡Muy fuerte todo lo que le está sucediendo a Cecigol!

