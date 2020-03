"Cuando dije lo de la factura, no se sabía que iba a pasar esto": Vélez

Una muy polémica propuesta se conoció, el pasado domingo, cuando en una carta la Dimayor le pedía al Gobierno Nacional unas políticas de salvamento para el fútbol colombiano debido a la crisis que están pasando los clubes por el Coronavirus.

"Este 29 de marzo, el Fútbol Profesional Colombiano remitió a la Presidencia de la República una carta dirigida al presidente de Colombia, el señor Iván Duque Márquez, en donde le solicita como gremio establecer políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional, por la emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el territorio colombiano", decía la misiva firmada por Jorge Enrique Vélez, presidente de la entidad.

Luego de esto, vino una lluvia de críticas al dirigente ya que hace solo algunas semanas, cuando entró en vigencia el canal premium de Win Sports +, algunos sectores del Congreso pedían un partido por señal abierta y Vélez les dijo que "les pasaba la factura".

Ahora, el presidente de la Dimayor salió a defenderse y en entrevista con Citytv afirmó: “Si me vas a poner las palabras de dos meses a hoy, pues yo tengo que decir que tienen la razón los que hacen las críticas, claro, ni más faltaba. Pero son dos contextos totalmente distintos, son dos situaciones, hechos distintos, pero si la quieres poner a tema hoy, yo no tengo problema a decir sí, puestas en el día de hoy suenan bastante salidas de contexto y que obviamente no son lo más lógico, pero las situaciones no se pueden poner en temas iguales”.

En #CityNoticias �� hablamos con el Presidente �� de Dimayor, Jorge Vélez.



Señaló que se equivocó con las declaraciones hechas antes.



"Claro si tú me vas a poner las palabras de hace dos meses a hoy, yo tengo que decir que tienen toda la razón los que están haciendo críticas" pic.twitter.com/OUfLB1vQST — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) March 31, 2020

Y agregó: "¿Tú podrías calcular cuando lo dije que esto iba pasar ahora? Eso es imposible, ni siquiera estaba. Cuando yo lo dije tenía una razón fundamental en su momento y era que estábamos buscando sacar a tantos equipos que estaban situación y había que buscar cobrar por el fútbol, como lo hacen todos los países del mundo".

Lee También