Coudet sobre enfrentar a Boca: "Cualquiera que nos tocara iba a ser difícil"

Para todos aquellos que siguieron las campañas de Eduardo Coudet en Rosario Central y Racing, no hacen falta más pruebas para saber que es un excelente entrenador que sin dudas, genera cambios positivos en cada equipo al que va.

Claro, en Brasil no tenían por qué saber eso, pero lo fueron descubriendo con la gran campaña que el 'Chacho' está haciendo en el torneo local con el Inter de Porto Alegre, siendo puntero junto al Flamengo y Atlético Mineiro, que está tres puntos por debajo pero con un partido menos.

Y ahora, el argentino tendrá un desafío todavía más grande, ya que el sorteo dictaminó que deberá enfrentarse a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Libertadores, definiendo de visitante en la Bombonera, aunque sin público.

Sobre ese compromiso, ya que falta bastante, no quiso opinar mucho y en conferencia de prensa tras empatar con el último campeón de América expresó: "A esta altura todos los equipos iban a ser duros. Nos tocó Boca, va a ser duro, pero falta mucho. Cualquiera que nos tocara iba a ser un rival difícil".

De igual manera, si se detuvo a mostrar su descontento por el corto plantel que tiene: "La realidad nuestra indica que no estamos para tres competiciones: no lo vamos a poder sostener. El ideal sería poder traer tres o cuatro jugadores y ser competitivos hasta el final, pero no lo vamos a poder hacer. Vamos a ver si de acá a que cierre el libro de pases podemos traer a jugadores de las mismas características que los que salen a jugar de entrada".

Además, ante una pregunta un poco destructiva por parte de un periodista partidario, intervino: "Necesitamos un mensaje más positivo. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo no estoy al margen de lo que se dice. Que este no juega, que el otro no juega. Tenemos que estar juntos en esto. Yo entiendo al torcedor, entiendo que es un equipo pasional como otros en los que me ha tocado estar, como Racing o Central, pero si no bajamos un mensaje positivo... Tenemos lo que tenemos, necesitamos apoyo total. Somos poquitos, somos poquitos. Estamos hablando de que no queda gente afuera para completar los 23. Entonces van a jugar todos, van a jugar todos".

