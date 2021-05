El presidente de Santa Fe, duro con River: "Es consentido por Conmebol"

Colombia está viviendo momentos realmente dramáticos, con el pueblo manifestándose en las calles y con las autoridades reprimiendo. Incluso hay muertos y heridos, por lo que la situación es muy preocupante. En ese contexto, los eventos deportivos se ven afectados por lo acontecido y tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana no son excepciones.

Este miércoles, Independiente Santa Fe y River Plate tenían que encontrarse frente a frente en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, debido a lo sucedido y a que no estaban dadas las garantías, el conjunto Millonario tomó la determinación de no viajar a Colombia y por ello el partido se suspendió.

Un rato más tarde, las autoridades pertinentes concretaron la reprogramación del encuentro. Finalmente, el cotejo entre los Cardenales y el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo se desarrollará el próximo jueves en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción del Paraguay. Y esta modificación generó la reacción de los colombianos.

"Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también. Es un equipo querido, no lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir de que es un equipo grande de Sudamérica, y, por lo tanto, hay que respetarlo", comenzó exteriorizando Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

"River no tenía ninguna obligación y Conmebol aceptó la posición de River, por eso no hubo cambio de localía. Pero hay equipos que tienen más poder que otros, no solamente en Conmebol sino también en la AFA. Otros, en Colombia", profundizó el máximo mandatario del equipo que acumula un empate y una derrota en la Copa Libertadores.

"Nos tocó someternos a lo que se dispuso y lo aceptamos. La situación que vive el país es caótica y no nos podemos oponer. Hicimos todo lo posible dentro de nuestras condiciones. No se logró", completó el mencionado Eduardo Méndez en declaraciones brindadas al programa televisivo argentino 'Presión Alta', por TyC Sports.

����⚽���� ¡Reprogramación! El partido entre @SantaFe y @RiverPlate por la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores se jugará el jueves en Asunción. pic.twitter.com/hDUDe8nf2Z — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 4, 2021

