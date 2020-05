El Pibe avisó a Queiroz: "Si James y Quintero no pueden jugar, estamos jodidos"

Este 31 de mayo, cobraron mucho protagonista aquellos exjugadores de fútbol que estuvieron con la Selección Colombia en el Mundial de Italia 90. Tras la retransmisión del partido que se vivió por 'Gol Caracol' del mítico duelo contra Alemania, aparecieron varios protagonistas para hablar del pasado y del presente: uno de ellos fue Carlos Valderrama.

El Pibe fue entrevistado en el programa 'El VBAR', de Caracol Radio, donde volvió a opinar sobre la actualidad de la Tricolor. En su momento, se convirtió en el mejor volante creativo que tuvo la historia del fútbol cafetero y por eso sigue defendiendo este puesto dentro del equipo colombiano.

Por esa razón, no tuvo reparo en mandarle un mensaje a Carlos Queiroz pidiendo que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero tienen que tener su lugar, natural, dentro del equipo prinicipal de la Selección. Aseguró que si ninguno de los dos está, "se acabó el fútbol en Colombia".

"Si James y Quintero no pueden jugar en la Selección Colombia estamos jodidos. Si con esa calidad que tienen no pueden jugar, el fútbol se acabó. Esos son jugadores de fútbol. Si no están, con esa calidad que tienen, se acabó el fútbol".