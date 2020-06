El estado actual de Bilardo: "Está en su mundo, solo habla de fútbol"

Carlos Salvador Bilardo es, sin ningún tipo de duda, uno de los entrenadores más importantes en toda la historia del fútbol argentino, aunque a muchos no les guste su estilo.

El Narigón fue campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y posteriormente condujo al combinado Albiceleste hacia la final en el Mundial de Italia 1990.

Lamentablemente, el presente de Bilardo no es el mejor: a los 82 años de edad se encuentra internado en un instituto de Buenos Aires donde es tratado del síndrome de Hakim-Adamas.

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa y de esto habló, en las últimas horas, Jorge Bilardo. El hermano del Doctor realizó una actualización sobre el estado de salud del técnico.

"Carlos está en su mundo, mira fútbol y solo habla de eso. Come, se baña y se cambia solo, pero no sabe lo que pasa en la realidad, no registra fechas", comenzó asegurando en diálogo con 'Radio Provincia'.

"Te conoce pero tenés que hablarle de fútbol. Está muy bien cuidado, tiene un gimnasio, pero no puede recibir visitas desde hace dos meses por esto del coronavirus", completó Jorge Bilardo.

Lee También