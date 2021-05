El relato de Mollo del gol de Barcelona a Boca: "Que dolor de..."

Después de cinco victorias al hilo, Boca no pudo pisar fuerte en Ecuador y cayó 1 a 0 ante Barcelona de Guayaquil, que quedó como único líder e invicto del grupo. El gol de Carlos Garcés fue la diferencia para que los locales le quitaran el puntaje ideal al Xeneize en la Copa Libertadores, que la semana que viene dirá presente en Brasil para chocar con Santos. La derrota de los de Miguel Ángel Russo despertó varias opiniones, principalmente por el flojo nivel de algunos futbolistas.

En análisis que hicieron todos los expertos sobre lo que se vio en Guayaquil fue que el dueño de casa aprovechó esa ráfaga de 10 minutos donde fue más que el conjunto argentino, teniendo en cuenta que los otros 80' fueron muy parejos y con pocas emociones. Daniel Mollo, relator partidario del club de la Ribera, reaccionó con su tan particular estilo al gol del Canario y el audio pisó fuerte en YouTube.

"Que dolor de huevos. Que dolor de huevos. La p*ta madre que los parió. Si estuviese tan seguro que mañana sale el 29 en la quiniela, ¿sabés como le juego? Si estuviese tan seguro como cuando estaba viendo que se venía el Barcelona... No me gustaban nada estos 15 minutos de Boca en el segundo tiempo", manifestó el periodista azul y oro.

A menos de 12 horas del triunfo ecuatoriano sobre el Xeneize, la reacción de Mollo ya superó las 17 mil visitas en YouTube. Pese a que no describió casi nada de la jugada que desembocó en la apertura del marcador, las palabras del relator deben haber sido similares a la de la mayoría de los hinchas de Boca en su casa. Tranquilos...

+ Lo que le queda a Boca en la Libertadores

El Xeneize sumó su primera derrota pero, en principio, no debería alarmar a Miguel Ángel Russo. El equipo de la Ribera deberá enfrentar a Santos en Brasil, pero luego cerrará la fase de grupos con dos partidos de local, donde debería hacerse fuerte. Si The Strongest hace valer su peso en la altura (todavía Santos y Barcelona lo tienen que visitar) y Boca hace los deberes, la clasificación no correría peligro.

Santos vs Boca Juniors Argentina: 11/05 19:15 horas Chile: 11/05 18:15 horas Colombia: 11/05 17:15 horas Peru: 11/05 17:15 horas Mexico: 11/05 17:15 horas Estados Unidos: 11/05 15:15 horas PT / 11/05 18:15 horas ET Boca Juniors vs Barcelona Argentina: 20/05 21:00 horas Chile: 20/05 20:00 horas Colombia: 20/05 19:00 horas Peru: 20/05 19:00 horas Mexico: 20/05 19:00 horas Estados Unidos: 20/05 17:00 horas PT / 20/05 20:00 horas ET Boca Juniors vs The Strongest Argentina: 26/05 21:00 horas Chile: 26/05 20:00 horas Colombia: 26/05 19:00 horas Peru: 26/05 19:00 horas Mexico: 26/05 19:00 horas Estados Unidos: 26/05 17:00 horas PT / 26/05 20:00 horas ET

